- 1/3
- 2/3
- 3/3
ذكرت وزارة الصحة المغربية، مساء أمس الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" زاد 9 حالات ليبلغ 37 في المجمل.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالات لأشخاص وافدين من الخارج باستثناء حالة واحدة "يشتبه في إصابتها من شخص وافد مصاب بالفيروس".
ووفق "سكاي نيوز" أضافت أنها رصدت حالة واحدة في كل من مدن: (مكناس، وأغادير، والدار البيضاء)، وحالتين بكل من مراكش وفاس والرباط.
وكان المجلس العلمي الأعلى بالمغرب قد قال في وقت سابق: إن المملكة ستغلق جميع المساجد اعتبارًا من الاثنين؛ كإجراء وقائي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت وزارة الداخلية قد قالت في وقت سابق: إن المغرب سيغلق المطاعم ودور السينما والمسارح والنوادي الرياضية والعامة والحمامات العامة، وغيرها من أماكن الترفيه اعتبارًا من الاثنين.
وأضافت الوزارة أن المتاجر التي تبيع البضائع الأساسية والمطاعم التي تقدم خدمة التوصيل ستعفى من هذه الإجراءات.وزارة الصحة المغربية فيروس كورونا الجديد
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 08:36 AM
الصحة: الحالات لأشخاص وافدين من الخارج باستثناء حالة واحدةالمغرب.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 37 حالة
ذكرت وزارة الصحة المغربية، مساء أمس الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19" زاد 9 حالات ليبلغ 37 في المجمل.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالات لأشخاص وافدين من الخارج باستثناء حالة واحدة "يشتبه في إصابتها من شخص وافد مصاب بالفيروس".
ووفق "سكاي نيوز" أضافت أنها رصدت حالة واحدة في كل من مدن: (مكناس، وأغادير، والدار البيضاء)، وحالتين بكل من مراكش وفاس والرباط.
وكان المجلس العلمي الأعلى بالمغرب قد قال في وقت سابق: إن المملكة ستغلق جميع المساجد اعتبارًا من الاثنين؛ كإجراء وقائي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت وزارة الداخلية قد قالت في وقت سابق: إن المغرب سيغلق المطاعم ودور السينما والمسارح والنوادي الرياضية والعامة والحمامات العامة، وغيرها من أماكن الترفيه اعتبارًا من الاثنين.
وأضافت الوزارة أن المتاجر التي تبيع البضائع الأساسية والمطاعم التي تقدم خدمة التوصيل ستعفى من هذه الإجراءات.
، المغرب.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 37 حالة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب.. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 37 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.