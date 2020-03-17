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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ انخفاضاً تدريجياً وطفيفاً للحرارة هذا الأسبوع.
وقال عبر حسابه في "تويتر": درجة الحرارة تتجه إلى الانخفاض الطفيف والتدريجي خلال هذا الأسبوع.
وأضاف: متوقع اليوم أن تكون الرياح جنوبية بوجه عام، ونشطة قد تثير بعض #الغبار، خاصة في المواقع المفتوحة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية وسماءً غائمة إلى غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعديّة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، الطائف، تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة)؛ تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند انخفاض تدريجي للحرارة
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 08:25 AM
قال: رياح جنوبية نشطة قد تثير بعض الغبار اليوم
توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ انخفاضاً تدريجياً وطفيفاً للحرارة هذا الأسبوع.
وقال عبر حسابه في "تويتر": درجة الحرارة تتجه إلى الانخفاض الطفيف والتدريجي خلال هذا الأسبوع.
وأضاف: متوقع اليوم أن تكون الرياح جنوبية بوجه عام، ونشطة قد تثير بعض #الغبار، خاصة في المواقع المفتوحة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطاً للرياح السطحية وسماءً غائمة إلى غائمة إلى غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعديّة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، الطائف، تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة)؛ تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
، المسند: انخفاض تدريجي للحرارة هذا الأسبوع ،
المصدر : الخليج 365
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