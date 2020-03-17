شكرا لمتابعة خبر عن " القرعة " تنهي تشاجر 5 أشقاء على التبرع بالكلى لوالدتهم في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

لجأ مواطن في نجران، إلى إجراء " قرعة " ،لحسم الخلاف بين أبناءه الخمسة، حول التبرع بالكلى لوالدتهم.

وأوضح المواطن أن زوجته تعاني من الفشل الكلوي، مشيرا إلى أنه عرض على ابناءه أن يكون الخيار للأكبر بينهم للتبرع.

وتفاجأ الأب بأبنائه الخمسة وقد قرروا الذهاب للمستشفى لإجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة، ووصل خلافهم إلى حد التلاسن، لينتهي به الأمر لإجراء القرعة، التي انتهت باختيار ابنه الثاني.