شكرا لمتابعة خبر عن مهلة أسبوع أمام خاطفي نسيم لتسليمه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المحامي سعد بن شايع، محامي والد الطفل المختطف نسيم حبتور، أنه اتفق مع علي الخنيزي ، على الانتظار لمدة 7 أيام ليعطوا الخاطفين فرصة لتسليم نسيم إلى أهله.

وأوضح ابن شايع أنه في حال لم يتم تسليم الشاب فسيتم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

يأتي ذلك على خلفية ما نشرته " صدى " بخصوص تلقي المحامي معلومات عن نسيم ومكان وجوده، من خلال مُبلغ لم يكشف عنه.