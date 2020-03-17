شكرا لقرائتكم خبر عن إحذر.. شرب ‘‘الزنجبيل‘‘ في هذه الحالات لإنه يتحول إلى سم قاتل يلتهم حياتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العرافة اللبنانية العالمية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ تكشف (بالاسم) الدولة التي تقف وراء انتشار كورونا وتفجر مفاجأة بشأن موعد انتهائه والطبيب العربي المعجزة الذي سينقذ العالم هكذا يتساقط المواطنون في شوارع دولة عربية بسبب كورونا .. ’’فيديو يهز القلوب’’

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