شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور عبدالله النفيسي يزف بشرى سارة بشأن كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - العرافة اللبنانية العالمية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ تكشف (بالاسم) الدولة التي تقف وراء انتشار كورونا وتفجر مفاجأة بشأن موعد انتهائه والطبيب العربي المعجزة الذي سينقذ العالم هكذا يتساقط المواطنون في شوارع دولة عربية بسبب كورونا .. ’’فيديو يهز القلوب’’

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