14 تطبيق و 19 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة لمستخدمي أندرويد

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كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب و تطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة. التطبيقات: Skyclock : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. Travel Safe – World Emergency Phone Numbers : السعر الحقيقي 4.49$، مجاني لمدة 3 يوم. Wholesome World : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 3 يوم. Word Resume Creator Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 3 يوم. KORG Kaossilator for Android : السعر الحقيقي 19.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Music Player Pro : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 4 يوم. QR and Barcode Scanner PRO : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم. ProGo App – Productive goals: السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Particle Live Wallpaper Pro: السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. Trium Icon Pack – Be delighted : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Alpha Launcher Prime ???? Wallpaper,DIY,Themes,Fast : السعر الحقيقي 4.49$، مجاني لمدة 5 يوم. YKP 2 : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم. YKP 3 :السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Pixel Ring Drop – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. الألعاب: Last Day Survival-Zombie Shooting 24H Dark Dungeon: السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. Zombie Avengers:(Dreamsky)Stickman War Z : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. Secret Tower VIP (Super fast growing idle RPG) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Speed Math 2018 – Pro: السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. CMYK – Fun Color Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. HB Napoleon DELUXE : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Ghost Hunter – idle rpg (Premium) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم. Hero’s 2nd Memory : Shooting RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Historia Battles Rome DELUXE : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Historia Battles WW2 CFEL FULL : السعر الحقيقي 4.49$، مجاني لمدة 5 يوم. Sudoku {Premium Pro} : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Hills Legend: Action-horror (HD) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. The Trap: Horror game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Cribbage With Grandpas : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Dr. Panda Bath Time : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Dr. Panda in Space : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Hoopa City : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 7 يوم. My Little Star VIP : Idol Maker : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. WhamBam Warriors VIP – Puzzle RPG : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 7 يوم.





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كانت هذه تفاصيل خبر 14 تطبيق و 19 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة لمستخدمي أندرويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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