رسمياً شركة آبل تطلق سماعات Powerbeats 4 بسعر 149 دولار

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أطلقت العلامة التجارية Beats التابعة لشركة آبل سماعاتها اللاسلكية الجديدة Powerbeats 4 رسمياً؛ حيث أنها جاءت على تصميم النسخة السابقة بشكل طوق يأتي على الرقبة.

ووفقاً للشركة فإن Powerbeats 4 تم تحديثها على عدة مستويات وأولها هي قدرتها على المكوث لمدة 15 ساعة مع دعم معيار IPX4 لمقاومة الماء والعرق كما نسخة Powerbeats Pro.

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وتعمل السماعات برقاقة آبل H1 التي تساهم باقتران لاسلكي سريع للسماعات مع الهاتف الذكي مع دعم التحكم عبر المساعد الصوتي سيري؛ لتكن بذلك من أقوى سماعات الأذن اللاسلكية المتواجدة في السوق حالياً.

وتأتي السماعات بثلاث خيارات مختلفة للون وهي الأحمر والأسود والأبيض فيما تشحن عن طريق كابل Lightning عبر منفذ USB من نوع A، وستتوفر السماعات في 18 من مارس الجاري في كل من متاجر آبل وBest Buy ومحال بيع التجزئة الأخرى المتعاقدة مع العلامة التجارية.

لكن يجدر الذكر أن السماعات قد وصلت السوق بشكل فعلي قبل الإعلان الرسمي عنها حيث توفر في وولمارت؛ وقامت بعض المواقع بمراجعتها؛ حيث تعد بديل جيد لسماعات الأذن اللاسلكية الصغيرة التقليدية وأقل عرضة للفقدان مع سعر أقل أيضاً يبلغ 149 دولاراً أمريكياً.

