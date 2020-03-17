فرنسا تغرّم آبل بأكثر من مليار يورو للتآمر مع وكلاء بيع الجملة

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أعلنت السلطات الفرنسية فرض غرامة مالية قدرها 1.1 مليار يورو بحق شركة آبل بسبب سلوكها المناهض للمنافسة وإساءة استغلال الوكلاء الذين يبيعون منتجاتها.

وأيضاً فرضت السلطات غرامة 63 مليون يورو على شركة Tech Data و غرامة 76 مليون يورو على شركة Ingram Micro وهي شركات تعمل كوكلاء بيع بالجملة وذلك للتواطئ مع آبل والتآمر السعري عبر إتفاقيات خاصة بينهم.

وأوضحت السلطات أن شركة آبل والوكلاء المذكورين للبيع بالجملة عقدوا اتفاق بعدم المنافسة ضد بعض والتآمر ومنع الموزعين من التنافس بعدالة.

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ويكون هذا التآمر من خلال طلب آبل من وكلاء بيع الجملة ببيع منتجات آبل بنفس السعر لمنع المنافسة، ويكون السعر موحداً بين متاجر آبل الحقيقية والإلكترونية، وكذلك وكلاء بيع الجملة.

وتشتبه المصادر بأن هذه الغرامة لها علاقة بشركة eBizcuss التي اتهمت آبل بإساءة استخدام موقعها التنافسي في السوق ما أدى لإغلاقها وخروجها من السوق بسبب المنافسة غير العادلة.

وكانت شركة eBizcuss وكيل بيع رسمي لمنتجات آبل فقط بحيث تلتزم عبر برنامج مبيعات خاص مع الشركة الأميركية بعدم بيع أية منتجات أخرى سوى منتجات آبل.

كانت فرنسا أيضاَ قد فرضت غرامة مالية بنحو 27 مليون دولار على آبل فبراير الماضي وذلك بقضية إبطاء هواتف آيفون القديمة لدفع المستخدمين لشراء هواتف أحدث ودون إعلامهم بذلك.

