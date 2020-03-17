ما الذي يجعل فيروس كورونا الجديد مختلفاً عن الأنواع الأخرى؟ “الصحة” تجيب

︎ :

.



قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أقل ضراوة من فيروس “سارس” وكورونا (متلازمة الشرق الأوسط التنفسية)، لكنه أسرع انتشاراً منهما.

جاء ذلك رداً على الكثير من الأسئلة المتداولة حول فيروس كورونا المستجد، وعن الفرق بينه وبين أنواع الفيروسات التنفسية الأخرى.

وأوضح جوخدار أن نسبة وفيات كورونا القديم كانت حوالي 30%، وفيروس سارس كانت 10%، بينما “كورونا المستجد” نسبة الوفيات فيه 3%، وأن ما يجعله مختلفا أنه أسرع انتشاراً من الفيروسات الأخرى.