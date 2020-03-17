

سول 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19-) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مركز تدابير الحجر الصحي اليوم إن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد يرتفع بذلك إلى 8320 حالة.

كما ارتفعت أعداد الوفيات الى 82، بزيادة 6 وفيات عن الرقم المسجل في اليوم السابق.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 264 حالة إلى 1401 حالة لينخفض عدد المصابين الذين يتلقون علاجات طبية تحت الحجر الصحي من 7024 شخصا إلى 6838 شخصا.

// انتهى //

07:29ت م

0004





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.