السعودية اليوم / المغرب تعلن عن تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 21 رجب 1441 ه موافق 16 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين أنه تم تسجيل تسع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك عدد المصابين في المملكة المغربية الى حد اليوم الى 37 حالة اصابة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة المغربية انه تم التكفل بالحالات الجديدة وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، حيث أهابت الوزارة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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02:46ت م

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