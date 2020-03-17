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"الأرصاد" سماء غائمة وفرصة هطول أمطار على الشرقية و12 منطقة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح السطحية وسماء غائمة الى غائمة جزئيا مع فرصة لهطول امطار رعدية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية ،جازان ، عسير ، الباحة ، الطائف ، تبوك ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة ) تمتد الى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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