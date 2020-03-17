شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..المخطوف الخنيزي: " تربيت في بيئة قذرة وما أبي أطلع الشين " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق موسى الخنيزي أحد مخطوفي الدمام، مقطعا تحدث خلاله عن معاناته في حياته السابقة بمنزل الخاطفة " مريم " .
وقال الخنيزي: " أنا عيشت في بيئة قذرة، وأنا صغير في حاجات شفتها المفروض ما أشوفها، وحاليًا كبرت اكتشفت إني شوفت أشياء المفروض الكبار ما بيشوفوها " .
ووصف الخنيزي مريم بأنها مريضة نفسيا ولابد من علاجها، مضيفا: " هذه يجب أن تتعالج نفسيًا من هذا المرض هذه ظلمت نفسها وظلمتنا وظلمتني وظلمت أهلي، 21 سنة وطبعًا أنا كاتم كل شيء لإني ما أبي أطلع الشين " .
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