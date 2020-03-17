شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يدخل مستشفى حاملا ثعبان لمعاينته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

تعرضت طفلة ذات7 سنوات في محايل، إلى لدغة ثعبان بمنزلها، ليصطحبها والدها على الفور إلى المستشفى، بعد أن قضى على الثعبان.

ودخل المواطن إلى المستشفى حاملا بيده الثعبان، ليلقي الأطباء نظرة عليه، قبل التعامل مع الطفلة.