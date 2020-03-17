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رجل أعمال يعفي المستأجرين من قيمة الإيجار بحائل

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

قرر رجل الأعمال سعود بن عبدالرحمن العجلان، إعفاء المستأجرين من قيمة الإيجار الشهري لمحلاتهم في حائل، خلال فترة الإغلاق الاحترازي.

ومن جانبه أعرب أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز عن شكره لرجل الاعمال على مبادرته، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة.

وأكد الأمير على أهمية دور رجال الأعمال في مثل هذه المبادرات الوطنية التي تسهم في تخفيف الضرر على المواطنين واستشعاراً للمسؤولية الاجتماعية والوطنية.

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