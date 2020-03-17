شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أم فهد للمواطنين «اجلسوا في بيوتكم وراعوا عيالكم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت الخالة أم فهد، رسالة إلى المواطنين، خلال فيديو عبر حساب وزارة الصحة،حول أهمية التزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وقالت «أم فهد»: «اجلسوا في بيوتكم لمدة أسبوعين فقط، تزينوا أو العبوا مع أبنائكم، أو راعوا أزواجكم»، مضيفة أن الدولة أعطت الجميع إجازة مفتوحة بهدف الجلوس في المنزل حتى يرفع الله عن الجميع البلاء.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة لم تقصر في عملها، حيث حرصت على توجيه الإرشادات والتعليم وشرح كيف يتعامل الناس مع التعليمات وكيف يطبقونها ومنها طريقة غسل الأيدي.
وأكدت على الناس ضرورة الامتناع عن المصافحة، لافتة إلى أنه ليس هناك داع لتقبيل رأس الكبار، مناشدة الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات.
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