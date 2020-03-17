بالصور.. «عاجل» ترصد طبيعة الحركة بالقصيم بعد تعليق الدوام الحكومي وإغلاق المجمعات

تجاوب الكثير من سكان منطقة القصيم لتضييق نطاق حركتهم، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، وتجولت كاميرا «عاجل» مساء اليوم الاثنين في عدد من مدن ومحافظات القصيم ورصدت بعض المولات التجارية وهي خالية من الزبائن، بالإضافة لخلو مواقف السيارات والمجمعات التجارية من المركبات.

كما رصدت عدم تواجد المواطنين والمقيمين داخل الحدائق العامة، ورصدت كذلك صوراً لحدائق عامة قامت بلديات المحافظات بإغلاق بوابتها الرئيسية حرصاً على سلامة الجميع لعدم الدخول لها.

يأتي هذا بعد الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، كما تأتيها الإجراءات بناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 149 دولة حتى الآن.