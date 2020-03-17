شهدت محافظة الأفلاج اليوم الاثنين، ممارسة المواطنين لحياتهم الطبيعية في السوق الشعبي؛ فيما رصدت كاميرا «عاجل» إغلاق صوالين الحلاقة والمشاغل النسائية بالكامل إضافة إلى تفعيل الطلبات الخارجية للمطاعم.
يأتي هذا بعد الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، كما تأتيها الإجراءات بناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 149 دولة حتى الآن.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «عاجل» ترصد طبيعة الحركة بشوارع الأفلاج بعد تعليق الدوام الحكومي وغلق المجمعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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