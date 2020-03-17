بقيمة 60 ألف ريال.. هكذا تحصل على تمويل ترميم من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية، خدمة تمويل ترميم المنازل السكنية بحد أقصى 60 ألف ريال، ويتم بعد معاينة الحالة الاجتماعية للشخص جيدًا، بالإضافة إلى حالة المنزل وما إذا كان في حاجة ضرورية إلي إعادة ترميمه.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الرسمي، أن تمويل ترميم المنازل السكنية يتقاطع مع الهدف الاستراتيجي الأول للبنك والذي يتمثل في تمويل الاحتياجات الأسرية من خلال تقديم قروض اجتماعية هادفة وفعالة وذات أثر إيجابي.

الشروط العامة لتمويل الترميم

وأشار بنك التنمية الاجتماعية، في وثيقة الشروط العامة اللازم توافرها في المتقدم، إلى أنه يجب أن يتوافر في طالب القرض عدة شروط أهمها ألا يقل عمر المتقدم لطلب التمويل عن 21 عامًا ووجود صك بملكية المنزل لطالب التمويل وأن يكون الحد الأدنى لعمر المنزل هو (5) سنوات، وأن يكون مضى على انتقال ملكية العقار سنة واحدة على الأقل، أما إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل.

كما أوضح بنك التنمية الاجتماعية، أنه في حال سبق للبنك تقديم طلب تمويل لذات العقار فيشترط مضي مدة لا تقل عن ثماني سنوات من تاريخ صرف التمويل السابق، وألا تزيد مساحة أرض المبنى المراد ترميمه عن (1000م) وأن تكون قيمة التمويل المخصص لترميم المنازل المبنية من الطين18.000 ريال، ويكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل الشعبية 30.000 ريال والحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل المبنية بالخرسانة المسلحة 60.000 ريال.

شروط تقديم الموظف على تمويل الترميم

وحدد بنك التنمية الاجتماعية، المتطلبات الواجب توافرها في الموظف سواء كان موظفًا حكوميًا أو موظف قطاع خاص أو موظفًا بشركة حكومية، وهي ترتبط بإدراج نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي وصورة هوية العميل وصورة صك المنزل من الجهتين وصورة رخصة الترميم من البلدية سارية المفعول وتصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

كما اشترط البنك كذلك، تقديم أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك وأصل بيان بتكاليف الترميم وأصل شهادة العمر الافتراضي من البلدية وأصل موافقة الصندوق العقاري على منح التمويل في حال وجود رهن على المنزل، فضلًا عن صورة من عقد التملك في حال تملك المنزل عن طريق بنك تجاري أو شركة.

وبالإضافة لهذه الأوراق إذا كان موظفًا قطاعًا حكوميًا أو موظفًا بشركة حكومية، فعليه تقديم أصل نموذج 104 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً وأصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك، كما يلتزم موظف الشركة الحكومية بإدراج أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك

أما في حالة موظف القطاع الخاص فعليه تقديم صورة هوية الكفيل وتصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول وأصل تعريف بالراتب مفصل للكفيل، ويكون موقعًا ومختومًا من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا، وشهادة مدد وأجور مشترك من التأمينات الاجتماعية للعميل وأصل تعريف بالراتب مفصل للعميل مصدق من الغرفة التجارية لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا، وأصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع اللازمة ويكون مختومًا بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

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شروط تقديم المتقاعدين على تمويل الترميم

كما بيّن بنك التنمية الاجتماعية، المتطلبات الواجب توافرها في المتقاعد المتقدم لطلب تمويل ترميم سواء كان المتقاعد حكوميًا أو متقاعدي التأمينات، أهمها نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي وصورة هوية العميل وتعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد وتصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول وأصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

وإذا كان طالب التمويل من متقاعدي الحكومة فعليه إرفاق كذلك صورة سجل الأسرة وأصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ويكون مصدقًا بختم البنك ونموذج إقرار وتفويض للمتقاعدين 106 وأصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104على الورق الرسمي للبنك ويكون مصدقًا بختم البنك وتصريح بياناتي لأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24 / الإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول.

أما إذا كان من متقاعدي التأمينات فيجب عليه تقديم صورة صك المنزل من الجهتين وصورة رخصة الترميم من البلدية سارية المفعول وصورة هوية الكفيل وأصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملاً جميع التوقيعات اللازمة ومختومًا بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

كما يلتزم متقاعد التأمينات بتقديم أصل تعريف بالراتب يكون مفصلًا للكفيل موقعًا ومختومًا من جهة عمل الكفيل، لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا وتصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول وتصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول وأصل بيان بتكاليف الترميم وأصل شهادة العمر الافتراضي من البلدية وأصل موافقة الصندوق العقاري على منح التمويل في حال وجود رهن على المنزل وصورة من عقد التملك في حال تملك المنزل عن طريق بنك تجاري أو شركة.

وفي حال وجود ورثة أو شركاء سواء كان موظفًا أو متقاعدًا يتطلب تقديم صورة من صك حصر الإرث وأصل نموذج تنازل وتوكيل في حال وجود ورثة أو شركاء، ويكون موقعًا عليه جميع الورثة أو الشركاء، ومصدقًا من العمدة والشرطة وصور من هويات جميع الورثة أو الشركاء وصور من هويات الشهود الموقعين على نموذج التنازل والتوكيل.

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