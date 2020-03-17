بالصور.. إغلاق 10 مطاعم و5 مقاهٍ خالفت إجراءات كورونا في الرياض

أعلنت أمانة الرياض، إغلاق 10 مطاعم و٥ مقاهٍ، خالفت قرارات الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروسكورونا، وقدمت الطلبات داخل فروعها، وأكدت عبر حسابها بموقع «تويتر»، تطبيق الحد الأعلى من الغرامات وإحالة الملاك المتورطين إلى الجهات الحكومية المختصة.

يأتي هذا بعد الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، كما تأتي الإجراءات بناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 149 دولة حتى الآن.