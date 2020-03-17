محمد بن مسعود - الدمام - "عبيدات": المصابون 22 أردنيًا و 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الاثنين، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 29 حالة مؤكدة. وتفصيلاً، قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور نذير عبيدات، إن المصابين هم 22 أردنيًا و 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة في الأردن، مؤكدًا أن جميع المصابين الأردنيين بالفيروس هم من المخالطين لمصابين آخرين أو من القادمين من خارج البلاد.الأردن وزارة الصحة الأردنية فيروس كورونا الجديد "الصحة الأردنية" تعلن عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 29 حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-17 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الاثنين، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 29 حالة مؤكدة. وتفصيلاً، قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور نذير عبيدات، إن المصابين هم 22 أردنيًا و 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة في الأردن، مؤكدًا أن جميع المصابين الأردنيين بالفيروس هم من المخالطين لمصابين آخرين أو من القادمين من خارج البلاد. 17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 Advertisements 01:09 AM اخر تعديل 17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 03:42 AM "عبيدات": المصابون 22 أردنيًا و 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة "عبيدات": المصابون 22 أردنيًا و 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الاثنين، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 29 حالة مؤكدة. وتفصيلاً، قال المتحدث باسم الوزارة الدكتور نذير عبيدات، إن المصابين هم 22 أردنيًا و 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة في الأردن، مؤكدًا أن جميع المصابين الأردنيين بالفيروس هم من المخالطين لمصابين آخرين أو من القادمين من خارج البلاد. ، "الصحة الأردنية" تعلن عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 29 حالة ،

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