- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت الحكومة الروسية إغلاق حدودها أمام الأجانب بداية من الأربعاء وحتى الأول من مايو القادم، للحيلولة دون انتشار وباء كورونا المستجد، على أن يستثنى المقيمون الدائمون من هذا القرار.
وفي التفاصيل، أورد بيان للحكومة أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أفاد بأن هذا الإجراء سيسري بدءاً من منتصف ليل الأربعاء بهدف حماية "الصحة العامة" في روسيا التي أحصت إلى الآن 93 إصابة بالفيروس.روسيا إغلاق الحدود فيروس كورونا الجديد
بسبب كورونا.. روسيا تغلق حدودها أمام الأجانب بداية من الأربعاء المقبلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-17
أعلنت الحكومة الروسية إغلاق حدودها أمام الأجانب بداية من الأربعاء وحتى الأول من مايو القادم، للحيلولة دون انتشار وباء كورونا المستجد، على أن يستثنى المقيمون الدائمون من هذا القرار.
وفي التفاصيل، أورد بيان للحكومة أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أفاد بأن هذا الإجراء سيسري بدءاً من منتصف ليل الأربعاء بهدف حماية "الصحة العامة" في روسيا التي أحصت إلى الآن 93 إصابة بالفيروس.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:24 AM
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
03:43 AM
"ميخائيل": الصحة العامة أحصت إلى الآن 93 إصابة بالفيروس
أعلنت الحكومة الروسية إغلاق حدودها أمام الأجانب بداية من الأربعاء وحتى الأول من مايو القادم، للحيلولة دون انتشار وباء كورونا المستجد، على أن يستثنى المقيمون الدائمون من هذا القرار.
وفي التفاصيل، أورد بيان للحكومة أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أفاد بأن هذا الإجراء سيسري بدءاً من منتصف ليل الأربعاء بهدف حماية "الصحة العامة" في روسيا التي أحصت إلى الآن 93 إصابة بالفيروس.
، بسبب كورونا.. روسيا تغلق حدودها أمام الأجانب بداية من الأربعاء المقبل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. روسيا تغلق حدودها أمام الأجانب بداية من الأربعاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.