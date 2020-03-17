، بسبب كورونا.. روسيا تغلق حدودها أمام الأجانب بداية من الأربعاء المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - "ميخائيل": الصحة العامة أحصت إلى الآن 93 إصابة بالفيروس

أعلنت الحكومة الروسية إغلاق حدودها أمام الأجانب بداية من الأربعاء وحتى الأول من مايو القادم، للحيلولة دون انتشار وباء كورونا المستجد، على أن يستثنى المقيمون الدائمون من هذا القرار.

وفي التفاصيل، أورد بيان للحكومة أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين أفاد بأن هذا الإجراء سيسري بدءاً من منتصف ليل الأربعاء بهدف حماية "الصحة العامة" في روسيا التي أحصت إلى الآن 93 إصابة بالفيروس.روسيا إغلاق الحدود فيروس كورونا الجديد