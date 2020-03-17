شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق تحفظي لثاني منشأة صحية خاصة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

لرصد عدد من المخالفات

أغلقت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة قسمي الطوارئ والعيادات بأحد المستشفيات الخاصة بمكة المكرمة اغلاقاً تحفظياً بعد رصد عدد من المخالفات في المادة (م٣، ١٠، ١٧) من النظام المنشآت الصحية الخاصة

واوضحت صحة مكة المكرمة أن اللجنة التفتيشية رصدت عدة مخالفات تمثلت في عدم وجود غرفة عزل لانتظار حالات الأمراض التنفسية، وعدم وجود تمريض مرخص للعمل في قسم العيادات الخارجية في ظل وجود ١١ عيادة تعمل أثناء مرور اللجنة، بالإضافة لعدم وجود استشاريين في التخصصات الرئيسية بالمستشفى ، كما تم رصد عدم وجود غرفة عزل سالبة الضغط في التنويم والعناية المركزة والمستشفى.

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وأبانت أن جميع هذه المخالفات يعاقب عليها النظام بموجب المادة ٢٣، وبناء على ذلك فقد أصدرت اللجنة قرارها بالإغلاق التحفظي لقسمي الطوارئ والعيادات بالمستشفى؛ ولا يعاد فتحها إلا بعد مرور لجنة مختصة تؤكد تلافي الملاحظات.

وأوضحت صحة مكة المكرمة بأنه يحق للمنشأة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ٦٠ يوم من تاريخ استلام القرار، وفي حال عدم رفع التظلم يصبح القرار نافذاً، كما سيتم نشر القرار النهائي بالعقوبة في حال نفاذه على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر في محل إقامته.

واهابت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة من جميع المنشآت الصحية بضرورة التقيد بالتعليمات والتعاميم المنظمة للعمل في المجال الصحي حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين