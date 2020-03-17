اخبار السعوديه

إغلاق تحفظي لثاني منشأة صحية خاصة بمكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق تحفظي لثاني منشأة صحية خاصة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

لرصد عدد من المخالفات

أغلقت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة قسمي الطوارئ والعيادات بأحد المستشفيات الخاصة بمكة المكرمة اغلاقاً تحفظياً بعد رصد عدد من المخالفات في المادة (م٣، ١٠، ١٧) من النظام المنشآت الصحية الخاصة

واوضحت صحة مكة المكرمة أن اللجنة التفتيشية رصدت عدة مخالفات تمثلت في عدم وجود غرفة عزل لانتظار حالات الأمراض التنفسية، وعدم وجود تمريض مرخص للعمل في قسم العيادات الخارجية في ظل وجود ١١ عيادة تعمل أثناء مرور اللجنة، بالإضافة لعدم وجود استشاريين في التخصصات الرئيسية بالمستشفى ، كما تم رصد عدم وجود غرفة عزل سالبة الضغط في التنويم والعناية المركزة والمستشفى.

Advertisements

وأبانت أن جميع هذه المخالفات يعاقب عليها النظام بموجب المادة ٢٣، وبناء على ذلك فقد أصدرت اللجنة قرارها بالإغلاق التحفظي لقسمي الطوارئ والعيادات بالمستشفى؛ ولا يعاد فتحها إلا بعد مرور لجنة مختصة تؤكد تلافي الملاحظات.

وأوضحت صحة مكة المكرمة بأنه يحق للمنشأة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ٦٠ يوم من تاريخ استلام القرار، وفي حال عدم رفع التظلم يصبح القرار نافذاً، كما سيتم نشر القرار النهائي بالعقوبة في حال نفاذه على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر في محل إقامته.

واهابت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة من جميع المنشآت الصحية بضرورة التقيد بالتعليمات والتعاميم المنظمة للعمل في المجال الصحي حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق تحفظي لثاني منشأة صحية خاصة بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا