شكرا لقرائتكم خبر عن موظف سابق ببلدية المبرز يصيب زميله بطلق ناري والان نبدء بالتفاصيل

اطلق موظف سابق ببلدية المبرز التابعة لأمانة محافظة الأحساء الرصاص على موظف حالي يعمل في نفس البلدية واخترقت الرصاصة «فخذ الموظف» لخلافات سابقة بينهما.

وفي التفاصيل التي علمتها ”الخليج 365”، أن الموظف «خ.ش» خلال ممارسة عمله في البلدية تلقى طلق ناري أصاب فخذه، في حين تم الإمساك بالجاني من موظفين آخرين لحين وصول الجهات الأمنية إلى الموقع، وعلى الفور تم نقل الموظف إلى مستشفى الملك فهد بالهفوف لتلقي العلاج عن طريق إسعاف الهلال الأحمر.

وكشفت التقارير الطبية استقرار حالة الموظف الصحية، والتي تتطلب إجراءات طبية يتم العمل على استكمالها، بعد إجراء الفحوصات اللازمة، في حين فتحت شرطة الأحساء ملف التحقيق في الحادثة، التي باشرت الموقع، وتم التحفظ على الجاني لاستكمال مجريات التحقيق.

وصرح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية، بأن شرطة محافظة الأحساء ألقت أمس الأول القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد تلقي بلاغ عن قيامه بإطلاق النار على زميل سابق له في العمل، مما أسفر عن إصابته في فخذه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأن حالته الصحية مستقرة -ولله الحمد-، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في الحادثة.