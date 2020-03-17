شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء أكثر المدن المناسبة لمشاريع «الأنسنة» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد د.البوعلي أن مشروع أنسنة الأحساء من المبادرات الرائدة، التي لاقت دعما كبيرا من وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف جعل المدن أكثر ملاءمة للإنسان، ويشعر فيها بأنه يعيش في مدينة صديقة له، وليس مجرد مكان يقيم فيه، ولتكون مدينة تخدمه وتمكنه من الاستمتاع بحياته، وتطوير إمكاناته ومزاولة حياته الفكرية والعملية والاجتماعية وجعلها أكثر جاذبية لحياة الإنسان، وتتبنى المدينة الإنسانية عددا من القيم والمبادئ ومنها الاستدامة والألفة والتعاطف والرفاهية والعيش المشترك والجماليات والتضامن والاحترام والترفيه.
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