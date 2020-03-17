شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قاتل مواطن أربعيني بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه نتيجة لخلاف بين الجاني والمجني عليه قام بضربه بأداة حديدية على رأسه، وبأماكن متفرقة من جسمه، ومن ثم أضرم النار بالمركبة وبداخلها المجني عليه، وذلك في منطقة صحراوية بمحافظة النعيرية، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.
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