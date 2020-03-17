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القبض على قاتل مواطن أربعيني بالنعيرية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة النعيرية من القبض على أحد الجناة بعد قتله مواطنا يبلغ من العمر 40 عاما والهروب من موقع الحادثة، وبذلت الجهات الأمنية جهودا موفقة في إلقاء القبض على القاتل «19 عاما» والكشف عن تفاصيل الجريمة في وقت قياسي، بمتابعة مباشرة من مدير شرطة محافظة النعيرية العميد علي المطيري، ومدير التحقيقات بالشرطة النقيب عبدالله الراشد.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه نتيجة لخلاف بين الجاني والمجني عليه قام بضربه بأداة حديدية على رأسه، وبأماكن متفرقة من جسمه، ومن ثم أضرم النار بالمركبة وبداخلها المجني عليه، وذلك في منطقة صحراوية بمحافظة النعيرية، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

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