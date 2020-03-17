شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منزل جديد لتخزين أغذية المطاعم برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت الفرق الرقابية الصحية في بلدية محافظة رأس تنورة من ضبط منزل عمال ثانٍ خلال أسبوع بمحافظة رأس تنورة، حيث تقوم العمالة بتخزين وتحضير مواد غذائية بطريقة عشوائية وتفتقر للاشتراطات الصحية ومخالفة للأنظمة، وهذه المواد تعود لأحد المطاعم بالمحافظة، وعلى إثر ذلك تم إغلاق المنزل والمطعم المرتبط به وتمت مصادرة وإتلاف كافة محتوياته. أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م. صالح القرني.

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