شكرا لقرائتكم خبر عن 71 % من كبار السن لا يعرفون «الفحوص المبكرة» بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أجرى المركز السعودي لاستطلاعات الرأي استطلاعا شمل عينة اختيرت عشوائيا من مختلف مناطق المملكة، حول «الخدمات والبرامج الموجهة لكبار السن وأهميتها للمجتمع ومدى رضاهم عنها». واستقرت النتائج عن التوصية بأن عدم معرفة الكثير من أفراد المجتمع بالخدمات والبرامج التي تقدم لكبار السن يحد من الاستفادة منها، ويفوت الفرص على كثير ممن يحتاجها، كما ينتج عن ذلك نوع من الهدر في الجهد والموارد المالية، وضرورة توعية أفراد المجتمع بهذه الخدمات والبرامج وما يرتبط بها من فوائد جمة لكبار السن ولأسرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 71 % من كبار السن لا يعرفون «الفحوص المبكرة» بالمستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.