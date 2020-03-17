شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
وأكد سمو ولي العهد عزم المملكة على تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام 2020م.
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