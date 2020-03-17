شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، أمس، من دولة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز. وتم خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والجهود الدولية المبذولة للتصدي لانتشاره. وأكد سمو ولي العهد عزم المملكة على تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام 2020م.

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