شكرا لقرائتكم خبر عن تعلم إلكتروني كامل بجامعة نجران والان نبدء بالتفاصيل

أعدت جامعة نجران خطة إستراتيجية للتحول من المقررات الإلكترونية الداعمة إلى التعلم الإلكتروني الكامل، وذلك لخدمة 26 ألف طالب وطالبة بعد قرار الوزارة تعليق الدراسة مؤقتا. وتهدف الخطة إلى استمرار العملية التعليمية وضمان سيرها بجودة وكفاءة عالية من خلال بث المحتوى التعليمي الإلكتروني بطرق متنوعة، وتتضمن مقاطع فيديو وصوتيات، وأدلة استخدام مدعمة بالصور، إضافة إلى محاضرات متزامنة عبر الفصول الافتراضية، وأخرى مسجلة للمادة العلمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعلم إلكتروني كامل بجامعة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.