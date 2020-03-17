شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ المياه في 19 قرية بالعقيق والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة، عن بدء ضخ مشروع المياه في محافظة العقيق كمرحلة سادسة بمسافة 120 كيلومترا. ونوهت الإدارة إلى أن المرحلة السادسة التي تخدم 19 قرية وحيا يستفيد منها 9000 منزل، بالإضافة لزيادة التغطية في محافظة العقيق بنسبة 20 % والاستغناء عن أكثر من 1100 رحلة صهريج شهريا. ودعت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الباحة عملاءها المستفيدين من خدمات المياه عبر الشبكات بمحافظة العقيق لتحديث بياناتهم عبر الفرع الإلكتروني.

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