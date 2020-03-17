شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف جلسة «تعليم عن بعد» بالباحة والان نبدء بالتفاصيل

فعلت جامعة الباحة أمس 7060 جلسة عبر برنامج «رافد» التعليم عن بعد، إضافةً لما يزيد على 3000 ساعة اتصال. ووضعت الجامعة بمتابعة مديرها د. عبدالله الحسين، خطة تضمنت إنشاء جلسات افتراضية عبر برنامج رافد لجميع مقررات الجامعة بمختلف درجاتها العلمية، وإقامة ورش تدريبية عن بعد لجميع أعضاء هيئة التدريس، وفريق فني يستقبل الطلبات والاستفسارات من جميع منسوبي الجامعة صباحاً ومساءً طوال أيام الأسبوع، إضافةً لتنفيذ عدد من الدورات وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية، وإعداد أدلة إرشادية مصورة تشرح جميع خصائص النظام الأساسية بشكل مبسط، وفتح قاعات افتراضية وفق أوقات المحاضرات التقليدية المعتمدة في الجدول الدراسي لجميع مقررات الجامعة.

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