شكرا لقرائتكم خبر عن تصويت «عموميات» أرباب الطوائف إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

وجهت وزارة الحج والعمرة مؤسسات أرباب الطوائف باعتماد تطبيق كافة الوسائل والحلول التقنية لتمكين وتسهيل مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة.

جاء ذلك تماشيًا مع التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المملكة على كافة الأصعدة؛ للحد من خطر انتشار فيروس كورونا الجديد، والمساهمة في حفظ سلامة الجميع.

وحرصًا من وزارة الحج والعمرة على تعزيز الشفافية في كافة إجراءات وخطوات انعقاد الجمعيات العامة وأعمالها، ولضمان توسيع قاعدة المشاركة من قبل المساهمين في اجتماعات الجمعية، أكدت في تعميمها على ضرورة ضمان ممارسة كافة حقوق المساهمين من حضور اجتماع الجمعية، والاطلاع على الموضوعات التي تطرح في جدول الأعمال قبل انعقاد الجمعية، وكافة المعلومات المتوفرة عن تلك الموضوعات ومناقشتها، والتصويت على ما يتخذ من قرارات آليا، دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية.