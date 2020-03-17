شكرا لقرائتكم خبر عن القاسم: رجال الهلال الأحمر في الخط الأمامي بالكوارث والان نبدء بالتفاصيل

قدم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي د. محمد القاسم شكره لجميع العاملين في هيئة الهلال الأحمر السعودي، من منسوبي الهيئة والمتطوعين على جهودهم في التصدي لفيروس كورونا «Covid-19» من خلال الالتزام بمعايير السلامة للوقاية من الفيروس خلال مباشرتهم الحالات الإسعافية، فرغم الظروف التي يشهدها العالم من تداعيات انتشار هذا الفيروس، إلا أن ذلك لم يثن منسوبي الهيئة عن تأديتهم واجبهم الإنساني.

وأضاف د. القاسم أن رجال الهلال الأحمر هم دائماً في الخط الأمامي في حال حدوث الكوارث -لا سمح الله- سواء كانت بيئية أو صحية كانتشار الأوبئة والأمراض رغم خطورتها، إلا أن تقديم الرعاية الصحية والخدمة الإسعافية تُعد أولوية لنا في الهيئة مع الأخذ بجميع الاحتياطات والوسائل التي تضمن سلامة مقدمي الخدمة الإسعافية الطارئة والحالة الإسعافية من أي ضرر لا سمح الله.

وأوضح أنهم في هيئة الهلال الأحمر حريصون قبل انتشار فيروس كورونا في العالم على أن تكون الخدمة الإسعافية التي تقدمها الهيئة سبباً بعد الله في المحافظة على سلامة وصحة طالب الخدمة، وتبدأ تلك الخطوة بالمحافظة على الكوادر الطبية والإسعافية الذين يقدمون الخدمة ويعملون وفق إجراءات تضمن تقديم الخدمة الإسعافية وفق أعلى المعايير الصحية العالمية بتوفير جميع الأدوات اللازمة من سبل الوقاية لمنسوبيها العاملين في الميدان للمحافظة على سلامتهم وصحتهم، بحيث لا يعرضون حياتهم وأسرهم للخطر من خلال مباشرتهم عددا من الحالات الإسعافية التي قد تكون لديها أمراض، سائلاً المولى -عز وجل- أن تكلل الجهود المبذولة في سبيل مكافحة انتشار هذا الفيروس -بإذن الله- بالنجاح، وأن يديم على هذا الوطن الأمن والأمان والصحة والعافية.