شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «التعاون» يناقش الحل السياسي مع سفير المملكة باليمن والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أمين عام المجلس على الموقف الثابت لمجلس التعاون لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.
وأشاد بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن وفق تلك المرجعيات، وما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدعم التنموي من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمساعدة أبناء الشعب اليمني.
من جهته، أعرب السفير محمد آل جابر، عن تقديره البالغ لجهود الأمانة العامة مما يؤكد حرص مجلس التعاون على التوصل إلى الحل السياسي المنشود الذي يحفظ لليمن الشقيق وحدته وأمنه وسيادته واستقراره، وينهي الظروف الصعبة التي يواجهها الشعب اليمني، مؤكدا استمرار المملكة في تقديم كافة أوجه الدعم السياسي والتنموي والإغاثي للشعب اليمني الشقيق.
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