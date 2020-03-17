شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد اعتماد السجلات الإلكترونية لتخصصي العيون والان نبدء بالتفاصيل
والمستشفى هو الأول في الشرق الأوسط الذي يتمكن من تحقيق المستوى السابع في العام 2016، وهو الآن أول من ينجح في تجديد الاعتماد.
ويعد المستوى السابع الأكثر تقدما في مجال تبني السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى، إذ يمثل هذا الإنجاز دليلا على استخدام المستشفى أعلى مستوى من تكنولوجيا المعلومات الصحية وميزات السلامة لتوفير رعاية ممتازة للمرضى، خاصة وأن متطلبات المستوى السابع قد أصبحت أكثر صرامة منذ أن حققه المستشفى للمرة الأولى في العام 2016.
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