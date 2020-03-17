شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة أعمدة ممشى «قصور الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة الإنارة التابعة لبلدية الظهران أعمال الصيانة للأعمدة بممشى حي القصور بمدينة الظهران. يذكر أن البلدية ممثلة في إدارة النظافة رفعت وأزالت مؤخرا المخلفات من المسطحات الخضراء والمظلات في شاطئ نصف القمر «الهاف مون» ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، كما قامت إدارة النظافة بالبلدية وضمن أعمالها الدورية بالعمل على غسيل وتطهير المظلات في شاطئ نصف القمر.

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