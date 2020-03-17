شكرا لقرائتكم خبر عن خروج الثعابين والعقارب من جحورها يهدد أهالي النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

انتشرت في الأيام الماضية، ظاهرة خروج الثعابين والعقارب السامة، بعد أن شهدت الأجواء هذه الأيام اعتدالا، وانخفاضا ملموسا في درجات البرودة الشتوية.

وشوهدت هذه الثعابين في العديد من المواقع الصحراوية والمتنزهات العامة الطرفية المحاذية للمخططات الفضاء، في حين أثبتت دراسات علمية أن الثعابين والعقارب السامة تكون شرسة ونشطة إلى حد كبير عند خروجها من جحورها للغذاء بداية فصل الصيف.

وذكر المواطن «غازي الرشيدي» أنه قتل ثعبانا في فناء منزله، بعد أن تفاجأ بوجوده لأول مرة، منذ أن سكن منزله منذ سنين عديدة، مستغربا كيفية وصوله لفناء المنزل بهذه الطريقة، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من معرفة نوع الثعبان إلا أنه اندفع مباشرة إلى قتله.

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ولفت المواطن «حمد الهاجري» إلى أنه اصطحب أطفالا معه إلى ألعاب متنزه النخيل، وفي هذه الأثناء من لعب الأطفال وانشغالهم بالانتقال من لعبة إلى أخرى، لاحظ ثعبانا يزحف بسرعة تحت هذه الألعاب بحثا عن فرائسه من هؤلاء الأطفال. وأشار المواطن «حمود البقمي» إلى أن هذه الأيام تعتبر بداية خروج الكثير من الحشرات السامة، والعقارب، مبينا أن الثعابين تكثر في المناطق الصحراوية التي تكثر فيها الشجيرات والأعشاب، حيث تجد بسهولة فرائسها من الحشرات الأخرى، على عكس الأراضي الصحراوية القاحلة.

وذكر أنه قتل ثلاثة عقارب هذه الأيام أحدها كان في مخيمه، مشيرا إلى كثرة انتشار الجرابيع والفئران في المواقع القريبة من المحافظة، وهذه إحدى أهم مسببات كثرة وجود الثعابين وتوجهها إلى هذه الأماكن بحثا عن هذه الفرائس. واستقبل طوارئ المستشفى العام خلال الأيام القليلة الماضية حالتي لدغ عقارب سامة.

وأوضح رئيس بلدية النعيرية م. نايف الرجباني، أن البلدية مستمرة في رش الحدائق والمتنزهات العامة بالمبيدات، مؤكدا أهمية الوعي بعدم الخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة هذه الأيام، تماشيا مع تعليمات الجهات المسئولة التي تهدف إلى الاحتراز والوقاية من فيروس كورونا.