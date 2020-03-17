شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء معاناة طفلة من تشوه خلقي بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل
وباشر الفريق الطبي تدخلا جراحيا ناجحا، تم من خلاله إصلاح التشوهات، وإرجاع العضلة لوضعها الطبيعي، وتكللت العملية بالنجاح مع تقديم الرعاية الصحية لها، وتماثلت للشفاء التام، وغادرت الطفلة وهي بصحة جيدة مع قدرتها على تحريك العنق.
كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء معاناة طفلة من تشوه خلقي بحفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.