شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء معاناة طفلة من تشوه خلقي بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

أنهى مستشفى الملك خالد بحفر الباطن، معاناة طفلة من تشوه خلقي في العنق منذ الولادة والتفاف بالوجه وعدم القدرة على تحريك العنق، وتبين بعد إجراء الفحوصات والأشعة التشخيصية اللازمة، وجود تليف بالعضلة الرئيسة بالرقبة.

وباشر الفريق الطبي تدخلا جراحيا ناجحا، تم من خلاله إصلاح التشوهات، وإرجاع العضلة لوضعها الطبيعي، وتكللت العملية بالنجاح مع تقديم الرعاية الصحية لها، وتماثلت للشفاء التام، وغادرت الطفلة وهي بصحة جيدة مع قدرتها على تحريك العنق.