شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشدد على مواصلة خطط الحد من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية -يحفظه الله-، بما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-، من إجراءات حازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك.

» تكثيف الجهود

‎وشدد أمير المنطقة الشرقية، خلال اطلاعه بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، على جهود مديرية الشؤون الصحية والتجمع الصحي الأول بالمنطقة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد وخطط مواصلة احتواء انتشاره وصولا إلى علاج الحالات، على ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة للحد من انتشار الفيروس، وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية، والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية، وصولا إلى عمل تكاملي يسهم بمشيئة الله في تجاوز تأثيرات الفيروس.

» اتخاذ الاحتياطات

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وأشاد سموه بما يبذله منسوبو الجهات الصحية في المنطقة من جهود لاحتواء الفيروس والحد من تأثيراته، مبينا أن الجهود التي بذلوها وما زالوا محل تقدير، ونابعة من حرصهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه، وتغليب الجانب الإنساني، مؤكدا أن واجب الجميع التعاون مع الجهات المعنية باتباع التعليمات والإرشادات الصحية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الفرد والمجتمع، سائلا الله للجميع السلامة، وأن يحفظ البلاد والعباد من كل شر.

» دعم متواصل

من جهته، عبر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة د.إبراهيم العريفي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المتواصل ومتابعتهما المستمرة لخطط متابعة احتواء كورونا المستجد، الأمر الذي أسهم بفضل الله في نجاح خطط التعامل مع الفيروس. كما عبر الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة د.عبدالعزيز الغامدي، باسمه وباسم منسوبي التجمع، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على توجيهاتهما الكريمة، ودعمهما المتواصل، لخطط التجمع في مواجهة الفيروس، مؤكدا أن التجمع اتخذ عددا من الإجراءات التي تسهم بمشيئة الله في الحد من انتشار الفيروس، داعيا الجميع للتعاون واتباع الإرشادات.