شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: تعليق العمرة دفع للضرر والان نبدء بالتفاصيل
ووصف مفتي المملكة الإجراءات والاحترازات والتدابير الوقائية المتخذة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بأنها تهدف إلى منع انتشار الوباء والحد من تفشيه بإذن الله تعالى، مطالباً الجميع من مواطنين ومقيمين بالتعاون مع الجهات المختصة الأمنية والصحية وغيرها من الجهات التي قامت بجهود مباركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لما فيه سلامة الجميع.
وأشار إلى جهود المملكة لمواجهة وباء مرض كورونا، من خلال تسخير جميع طاقاتها الصحية والأمنية في مجابهة هذا الوباء لدفعه بإذن الله تعالى عن العباد والبلاد. وسأل الله تعالى أن يحفظ قيادة البلاد المباركة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وأن يوفقهما لكل خير، ويسدد خطاهما على الحق، ويبارك في جهودهما، وأن يجعل البلاد آمنة مطمئنة مستقرة.
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