، بعثة المواهب السعودية تصل إلى جدة .. وتخضع للعزل ،

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وصلت صباح أمس الأحد بعثة برنامج المواهب إلى محافظة جدة، قادمة من مدينة سالوا الإسبانية، بمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وذلك تماشيًا مع تعليمات الجهات المعنية في المملكة بإجلاء الرعايا السعوديين بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في مختلف بلدان العالم.
ويتمتع جميع أفراد البرنامج البالغ عددهم 34 شخصًا ما بين لاعبين ومدربين، بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أي أعراض ولله الحمد بعد الفحص الأولي الذي أجرته وزارة الصحة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث تم عزلهم في منشأة خاصة كفترة عزل لمدة 14 يومًا حرصًا على سلامتهم والتأكد من خلوهم من أي أعراض تخص فيروس كورونا.
وقدم مدير برنامج الابتعاث بوزارة الرياضة هشام طاشكندي شكره وتقديره لوزير الرياضة على متابعته المستمرة لأفراد البرنامج منذُ اليوم الأول من انتشار الفيروس حتى وصولهم للمملكة، كما قدم شكره لسفارة خادم الحرمين الشريفين في إسبانيا على رعايتهم أفراد البعثة حتى مغادرتهم مطار إسبانيا ولجميع الجهات الحكومية في المملكة، موضحًا أن جميع أفراد البرنامج يتمتعون بصحة جيدة ولكن تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية تم عزلهم لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي، متمنيًا السلامة للوطن وأبنائه.جدة بعثة برنامج المواهب فيروس كورونا الجديد
بعثة المواهب السعودية تصل إلى جدة .. وتخضع للعزلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-17
وصلت صباح أمس الأحد بعثة برنامج المواهب إلى محافظة جدة، قادمة من مدينة سالوا الإسبانية، بمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وذلك تماشيًا مع تعليمات الجهات المعنية في المملكة بإجلاء الرعايا السعوديين بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في مختلف بلدان العالم.
ويتمتع جميع أفراد البرنامج البالغ عددهم 34 شخصًا ما بين لاعبين ومدربين، بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أي أعراض ولله الحمد بعد الفحص الأولي الذي أجرته وزارة الصحة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث تم عزلهم في منشأة خاصة كفترة عزل لمدة 14 يومًا حرصًا على سلامتهم والتأكد من خلوهم من أي أعراض تخص فيروس كورونا.
وقدم مدير برنامج الابتعاث بوزارة الرياضة هشام طاشكندي شكره وتقديره لوزير الرياضة على متابعته المستمرة لأفراد البرنامج منذُ اليوم الأول من انتشار الفيروس حتى وصولهم للمملكة، كما قدم شكره لسفارة خادم الحرمين الشريفين في إسبانيا على رعايتهم أفراد البعثة حتى مغادرتهم مطار إسبانيا ولجميع الجهات الحكومية في المملكة، موضحًا أن جميع أفراد البرنامج يتمتعون بصحة جيدة ولكن تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية تم عزلهم لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي، متمنيًا السلامة للوطن وأبنائه.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:56 AM
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
02:32 AM
لم تظهر عليهم أعراض الفيروس .. وقدموا من إسبانيا
وصلت صباح أمس الأحد بعثة برنامج المواهب إلى محافظة جدة، قادمة من مدينة سالوا الإسبانية، بمتابعة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وذلك تماشيًا مع تعليمات الجهات المعنية في المملكة بإجلاء الرعايا السعوديين بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في مختلف بلدان العالم.
ويتمتع جميع أفراد البرنامج البالغ عددهم 34 شخصًا ما بين لاعبين ومدربين، بصحة جيدة ولم تظهر عليهم أي أعراض ولله الحمد بعد الفحص الأولي الذي أجرته وزارة الصحة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث تم عزلهم في منشأة خاصة كفترة عزل لمدة 14 يومًا حرصًا على سلامتهم والتأكد من خلوهم من أي أعراض تخص فيروس كورونا.
وقدم مدير برنامج الابتعاث بوزارة الرياضة هشام طاشكندي شكره وتقديره لوزير الرياضة على متابعته المستمرة لأفراد البرنامج منذُ اليوم الأول من انتشار الفيروس حتى وصولهم للمملكة، كما قدم شكره لسفارة خادم الحرمين الشريفين في إسبانيا على رعايتهم أفراد البعثة حتى مغادرتهم مطار إسبانيا ولجميع الجهات الحكومية في المملكة، موضحًا أن جميع أفراد البرنامج يتمتعون بصحة جيدة ولكن تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية تم عزلهم لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي، متمنيًا السلامة للوطن وأبنائه.
، بعثة المواهب السعودية تصل إلى جدة .. وتخضع للعزل ،
المصدر : الخليج 365
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