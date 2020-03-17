، "الراشد": لن نشد الحزام بسبب ‫كورونا وسنصنع العكس.. ونطلق منتجًا ادخاريًا للأطفال قريبًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن 20 % من البالغين لا يستطيعون الاقتراض ويقعون ضحية لسماسرة القروض

أكد رئيس ‫بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد مضاعفة مبالغ الإقراض في 2020 من 6.5 مليار إلى 12 مليار ريال، وهو أكثر مما كان مخططًا له قبل انتشار فيروس “كورونا”.

وفي التفاصيل، أكد "الراشد" أنهم لن يشدوا الحزام بسبب الفيروس بل سيصنعون العكس، لافتًا إلى أن توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان واضح وهو التشديد على أن "عجلة الاقتصاد والعملية الشرائية يجب أن تستمر".

جاء ذلك خلال حديثه أمس لبرنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر والذي يبث على قناة روتانا خليجية كل اثنين، حيث أشار إلى أنه تم إعادة هيكلة البنك واستراتيجياته، فأصبح يركز أكثر على القروض الإنتاجية، ويخدم رواد الأعمال بقروض المشروعات الناشئة، ويقدم المزيد من الخدمات للأسر المنتجة والأعمال الحرة، ويركز بشكل ذكي جدًا على القروض الاجتماعية والادخار.

وكشف الراشد أن "البنك أخرج قروض 107 مليارات طيلة 48 عامًا، وخصص 35 مليارًا للقروض خلال الست سنوات القادمة"، مضيفًا "أقرضنا من 60 إلى 70 "فود ترك"، مبينًا أن من عنده فكرة جيدة يحضر إلى البنك وسيقرض من 60 إلى 80 ألفًا يسددها على 5 سنوات"، مشيرًا إلى أنهم "الجهة الوحيدة التي تدعم المنشآت متناهية الصغر، ولن يتخلوا عن هذا الدور".

ولفت رئيس ‫بنك التنمية الاجتماعية إلى أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي مولها البنك بقروض في عام 2019 - 2020 سوف تعطي مهلة سداد 6 أشهر لتجاوز الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا، مشيرًا إلى أن قروض تمويل المشروعات الناشئة لن تظل (حسنة)، وأنه سوف نفرض رسومًا على هذه القروض مع نهاية العام لا تتعدى 3 %.

ووصف "الراشد" عصر الأسر المنتجة بالذهبي وان "نسبة التعثر في سداد قروض مركز "جنى" لدعم الأسر المنتجة لا يتجاوز 2 % لأن القروض محصورة في النساء، وحرصهن على السداد أكبر.

وزاد: “رفعنا المبلغ المرصود لتمويل المنشآت الطبية الجديدة إلى مليارين، والقرض سوف يُصرف فورًا في حال وجود ترخيص وزارة الصحة..”

وعما يقدمه بنك التنمية الاجتماعية لمحدودي الدخل، أوضح "الراشد" أنه تم قرض يصل إلى 60 ألف ريال لأي أسرة دخلها يقل عن 10 آلاف ، وقرض زواج بقيمة 60 ألفًا لأي شاب دخله أقل من 10 آلاف ، وقروض للمطلقات والأرامل تصل لـ 60 ألف ريال وقرض لترميم المنازل المتهالكة.

ونوه الراشد بأن البنوك مستفيدة من الحسابات الجارية، ولم تعد تهتم بحسابات الادخار، مضيفًا “صحيح عندنا 13 بنكًا، لكنها في الحقيقة بنك واحد له 13 اسمًا وليس لدينا وفرة في المنتجات البنكية”.

ولفت إلى أن التزام الطفل أعلى من التزام البالغين في عملية الادخار، لذلك سوف نطلق منتجًا ادخاريًا خاصًا بالأطفال قريبًا ، مضيفًا “ثقافة الادخار غابت عندنا، والاستهلاك يتزايد بشكل عشوائي”.

وقال رئيس ‫بنك التنمية الاجتماعية إن حساب "إبراء الذمة" به الآن نحو 400 مليون ريال.. موضحًا أن “صندوق" الرياض تقنية فند" تستثمر فيه 12 شركة تقنية واعدة، ولديهم توجه لإطلاق صندوق آخر مختص بالاستثمار الاجتماعي”.

وذكر أن التمويل المباشر أحد برامج تحفيز القطاع الخاص بالشراكة مع "منشآت"، وأن البنك يضخ 1.6 مليار في شركات التمويل لإقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن البنك يمول القطاع السياحي، ووقع اتفاقية الأسبوع الماضي لتمويل أكثر من ألف مشروع سياحي بقيمة مليار ريال في منطقة عسير.

‏ وعزا رئيس ‫بنك التنمية الاجتماعية فشل تجربة قروض التعليم المبكر لأنها كانت بلا شروط، ولم نطلب أي ضمانات من المقترضين.

‏وبيّن أنهم أسسوا مؤسسة "استدامة" التي تهدف لجعل الجمعية الخيرية مستغنية عن الدعم الحكومي بتمكينها من صناعة أصول مدرة للدخل، وسوف نتعامل مع الجمعيات الخيرية في الفترة القادمة على أنها شركات.

‏وكشف "الراشد" أن 20 % من المواطنين البالغين لا يستطيعون الاقتراض من البنوك، لافتًا إلى أنهم يقعون ضحية لسماسرة القروض موضحًا “هؤلاء هم من نحاول خدمتهم”.

وحول طرح صندوق ادخار "زود" من ‫بنك التنمية الاجتماعية قال الراشد: "كنا قلقين ، لكن تفاجئنا باشتراك أكثر من 33 ألف مشترك فيه خلال عام واحد بمبلغ 90 مليون ريال،70 % منهم رواتبهم أقل من 6 آلاف ريال، وكلهم عليهم قروض من بنك التنمية.بنك التنمية الاجتماعية رئيس بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد فيروس كورونا الجديد