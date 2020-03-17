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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي فالنسيا الإسباني إصابة عددٍ من لاعبيه بفيروس كورونا بعد خوضهم مباراة أمام فريق أتلانتا في إيطاليا ضمن دوري أبطال أوروبا.
وقال النادي في بيانه: "أظهرت بعض التحاليل
وجود حالات إصابة بفيروس كورونا ضمن الفريق والطاقم الفني، حيث تم عزلهم".
وأضاف: يأتي ذلك بعد خوض إحدى المباريات يوم 19 فبراير الماضي في مدينة ميلانو التي أصبحت من المناطق الأكثر خطورة، على الرغم من أن النادي اتخذ كل الاحتياطات بعزل الفريق عن محيط العمل وعن الجماهير.
وقال البيان: "تشير الأرقام إلى أن 35 % من البعثة أُصيبوا بعدوى كورونا وجميعهم دون أعراض وهم في حالة مستقرة".
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441 01:58 AM
أعلن نادي فالنسيا الإسباني إصابة عددٍ من لاعبيه بفيروس كورونا بعد خوضهم مباراة أمام فريق أتلانتا في إيطاليا ضمن دوري أبطال أوروبا.
وقال النادي في بيانه: "أظهرت بعض التحاليل
وجود حالات إصابة بفيروس كورونا ضمن الفريق والطاقم الفني، حيث تم عزلهم".
وأضاف: يأتي ذلك بعد خوض إحدى المباريات يوم 19 فبراير الماضي في مدينة ميلانو التي أصبحت من المناطق الأكثر خطورة، على الرغم من أن النادي اتخذ كل الاحتياطات بعزل الفريق عن محيط العمل وعن الجماهير.
وقال البيان: "تشير الأرقام إلى أن 35 % من البعثة أُصيبوا بعدوى كورونا وجميعهم دون أعراض وهم في حالة مستقرة".
، فالنسيا: 35 % من فريق كرة القدم مصاب بفيروس "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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