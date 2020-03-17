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كتبت ياسمين التهامي في الثلاثاء 17 مارس 2020 02:02 صباحاً - بعد أنباء عن إصابته بكورونا.. ملك الأردن‘‘عبد الله بن الحسين‘‘ يكشف عن مكالمة سرية جرت بينه وبين ولي عهد ابو ظبي ‘‘محمد بن زايد‘‘ "أخبرني بهذا الأمر.."

Advertisements �شف العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين عن تفاصيل مكالمة جرت بينه وبين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وأضاف الملك عبد الله على حسابه في تويتر: تلقيت اتصالا هاتفيا من أخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اطمأنينا خلاله على قدرة بلدينا الشقيقين على التعامل مع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أننا نقف إلى جانب بعضنا في مواجهة هذا التحدي.. حمى الله شعبينا من كل مكروه، وأقولها : "إن سمو أخي "أبو خالد" سيبقى دوما أخا لي ولكل الأردنيين".

يأتي هذا عقب ما تم تردده عن إصابة ولي عهد ابو ظبي بفيروس كورونا المستجد.

وكانت صحفية أمريكية تدعى كارين آن كاريل قد زعمت أن إصابة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بفيروس كورونا أصبح مؤكدا.

وأضافت على حسابها في تويتر تم غلقه لاحقا: " تأكد لنا نقل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى مستشفى كليفلاند بأبوظبي منذ ساعات مصاب بوعكة صحية ثم نقل إلى حجر صحي داخلي في قصره مصاباً فيروس كورونا.

وبحسب الصحفية كارين فقد تم نقل الفيروس من عاملة فلبينية في قصر العائلة، منوهة أن الشواهد تؤكد تواري بن زايد عن الأنظار منذ بضعة أيام.

وكان جدل قد انتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة بن زايد بفيروس كورونا.

كما علق الأكاديمي الإماراتي منصور خلفان على إصابة بن زايد بكورونا قائلا : " ليس في الحجر الصحي كما تروج بعض المواقع.. ولكن كما وضح أخوي حمد المزروعي أن سموه يعتكف دائما أول رجب للخلاص الإبراهيمي". �شف العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين عن تفاصيل مكالمة جرت بينه وبين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.وأضاف الملك عبد الله على حسابه في تويتر: تلقيت اتصالا هاتفيا من أخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اطمأنينا خلاله على قدرة بلدينا الشقيقين على التعامل مع انتشار فيروس كورونا.وأوضح أننا نقف إلى جانب بعضنا في مواجهة هذا التحدي.. حمى الله شعبينا من كل مكروه، وأقولها : "إن سمو أخي "أبو خالد" سيبقى دوما أخا لي ولكل الأردنيين".يأتي هذا عقب ما تم تردده عن إصابة ولي عهد ابو ظبي بفيروس كورونا المستجد.وكانت صحفية أمريكية تدعى كارين آن كاريل قد زعمت أن إصابة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بفيروس كورونا أصبح مؤكدا.وأضافت على حسابها في تويتر تم غلقه لاحقا: " تأكد لنا نقل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى مستشفى كليفلاند بأبوظبي منذ ساعات مصاب بوعكة صحية ثم نقل إلى حجر صحي داخلي في قصره مصاباً فيروس كورونا.وبحسب الصحفية كارين فقد تم نقل الفيروس من عاملة فلبينية في قصر العائلة، منوهة أن الشواهد تؤكد تواري بن زايد عن الأنظار منذ بضعة أيام.وكان جدل قد انتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة بن زايد بفيروس كورونا.كما علق الأكاديمي الإماراتي منصور خلفان على إصابة بن زايد بكورونا قائلا : " ليس في الحجر الصحي كما تروج بعض المواقع.. ولكن كما وضح أخوي حمد المزروعي أن سموه يعتكف دائما أول رجب للخلاص الإبراهيمي".

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