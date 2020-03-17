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كتبت ياسمين التهامي في الثلاثاء 17 مارس 2020 02:02 صباحاً - عاجل: البنتاغون يعلن وضع وزير الدفاع الأمريكي ونائبه في الحجر الصحي وإصابة عشرات الجنود بـ”كورونا” وإعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ونائبه في الحجر الصحي بسبب كورونا، بحسب وكالة “رويترز”، مشيرة إلى أن “هناك 37 إصابة لموظفي البنتاغون بفيروس كورونا”.

والثلاثاء الماضي اعترف البنتاغون، بأن العدد الرسمي للجنود الأمريكيين والأفراد المرتبطين بهم الذين أصيبوا بالفيروس التاجي يحتمل أن يكون أكبر من العدد الإجمالي الفعلي.

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وقال الجنرال بول فريدريش من سلاح الجو الأمريكي في مؤتمر صحفي في البنتاغون: “أعتقد أنه من المرجح، بالنظر إلى ما نراه في جميع أنحاء العالم، ولدينا أناس في جميع أنحاء العالم، أن هناك المزيد”.





وأعلن الرئيس الأمريكي، الجمعة، حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال إن الوضع في بلاده جيد مقارنة بدول أخرى.

وبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس في الولايات المتحدة، أمس الأحد، 60 حالة، فيما تجاوزت الإصابات 2900، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، إن عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا على مستوى العالم، حتى اليوم الإثنين الموافق 16 مارس الجارى بلغت 164837 حالة، ووفاة 6470 شخص، كما انتشر الفيروس حتى الآن في 146 دولة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن فيروس كورونا أصبح جائحة تهدد البشرية، بعد انتشاره في معظم دول العالم، ودعت للتصدي له بالوقاية، نظرا لعدم وجود علاج حاسم لفيروس كورونا حتى الآن.