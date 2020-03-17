شكرا لمتابعة خبر عن " اختبارات قصيرة " نظام جديد بجامعة الملك خالد لتقييم الطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

أعلنت جامعة الملك خالد بأبها، اعتماد نظام جديد لتقييم طلابها وطالباتها، خلال فترة التحول إلى التعلم الإلكتروني.

وأوضحت الجامعة أنه سيتم التقييم من خلال عدة وسائل منها: اختبارات إلكترونية قصيرة، تسليم مقال، مشاركات باوربوينت، المشاركة في المنتديات للمقررات وغيرها.

ويأتي ذلك عوضًا عن الاختبارات الاعتيادية، يؤديها الطالب بالتنسيق مع أستاذ المقرر، وفق سياسات التعلم الإلكتروني بالجامعة.