" اختبارات قصيرة " نظام جديد بجامعة الملك خالد لتقييم الطلاب

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):أعلنت جامعة الملك خالد بأبها، اعتماد نظام جديد لتقييم طلابها وطالباتها، خلال فترة التحول إلى التعلم الإلكتروني.
وأوضحت الجامعة أنه سيتم التقييم من خلال عدة وسائل منها: اختبارات إلكترونية قصيرة، تسليم مقال، مشاركات باوربوينت، المشاركة في المنتديات للمقررات وغيرها.
ويأتي ذلك عوضًا عن الاختبارات الاعتيادية، يؤديها الطالب بالتنسيق مع أستاذ المقرر، وفق سياسات التعلم الإلكتروني بالجامعة.
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