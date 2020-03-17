شكرا لمتابعة خبر عن تأجيل العمليات الجراحية ومواعيد العيادات في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):قررت المديرية العامة للشؤون الصحية، تأجيل مواعيد العيادات والعمليات غير العاجلة بجميع مستشفيات جازان.
وأوضحت المديرية، أن تطبيق القرار يبدأ من يوم ١٨ مارس، على أن يتم جدولتها لاحقًا.
وسيتم تأجيل مواعيد العيادات الخارجية لمدة أسبوعَيْن، ويتم التواصل مع المرضى لتحديد موعد جديد مع اصطحاب الموعد السابق.
ولفتت إلى أنه سيتم أيضًا تأجيل مواعيد عيادات الأسنان كافة لمدة أسبوعين، والاكتفاء بالحالات الطارئة، وكذلك جلسات العلاج الطبيعي باستثناء الطارئة.
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