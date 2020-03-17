أمانة مكة تكشف تفاصيل فيديو قطعة القماش بمطعم الشرائع

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد سمر قندي، حقيقة مقطع الفيديو المتداوَل، الذي يظهر فيه قطعة قماش داخل وجبة طعام بأحد المطاعم بحي الشرائع بمكة المكرمة. أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد سمر قندي، حقيقة مقطع الفيديو المتداوَل، الذي يظهر فيه قطعة قماش داخل وجبة طعام بأحد المطاعم بحي الشرائع بمكة المكرمة. وقال إن الفيديو قديم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه. يذكر أن بعض الحسابات على موقع «تويتر» تداولت مقطع فيديو مؤخرا، يظهر فيه قطعة قماش داخل وجبة طعام بأحد المطاعم بحي الشرائع بمكة المكرمة، وهو ما وثقه أحد مرتادي المطعم نفسه، وتظهر الوجبة أمامه قبل أن يتناولها، مطالبًا بمحاسبة المتسبب.

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